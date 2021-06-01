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Вакцинированным топ-менеджерам ряда компаний разрешат въезд в Гонконг без карантина

08:10 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Гонконга в виде исключения разрешат въезд без соблюдения карантина на территорию этого специального административного района КНР руководящим сотрудникам компаний, акции которых котируются на местной фондовой бирже. Об этом сообщила во вторник в беседе с журналистами глава местной исполнительной власти Кэрри Лам.

"Это важно для экономического восстановления города с учетом той большой роли, которую играет финансовый сектор в этом процессе", - подчеркнула она.

Речь идет о полностью вакцинированных от коронавируса директорах и топ-менеджерах крупных компаний, имеющих филиалы в Гонконге или листинг на местной бирже. Они смогут подавать заявки на бескарантинный въезд, если подтвердят, что цель их визита носит исключительно деловой характер.

Кэрри Лам уточнила, что условия бескарантинного пребывания предполагают сохранение определенных ограничений для этих бизнесменов. Так, им разрешат присутствовать только в определенных местах и на конкретных мероприятиях, таких как собрания совета директоров, совещания с юристами, деловые переговоры, без возможности свободного перемещения по городу.

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