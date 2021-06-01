В России ступил в силу закон о просветительской деятельности

09:05 Источник: Коммерсант.ru

В России с 1 июня действует закон «О просветительской деятельности». Он определяет, что она собой представляет, а также кто и на каких основаниях может ею заниматься.

Проект закона был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в декабре 2020 года. Они объяснили его разработку необходимостью «противодействия западным государствам по вмешательству в наши внутренние дела».

Документ вызвал критику у представителей культурного и научного сообщества. Коммерсантъ