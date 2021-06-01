0
0
68
НОВОСТИ

В России ступил в силу закон о просветительской деятельности

09:05 01.06.2021 Источник: Коммерсант.ru

В России с 1 июня действует закон «О просветительской деятельности». Он определяет, что она собой представляет, а также кто и на каких основаниях может ею заниматься.

Проект закона был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в декабре 2020 года. Они объяснили его разработку необходимостью «противодействия западным государствам по вмешательству в наши внутренние дела».

Документ вызвал критику у представителей культурного и научного сообщества.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 01.06.2021
Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение еще с восемью странами
0
12
09:20 01.06.2021
Задержанного экс-главу "Открытой России" Пивоварова этапируют в Краснодар
0
52
09:00 01.06.2021
У политика Дмитрия Гудкова проходит обыск
0
102
08:20 01.06.2021
Первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 выявлен в Китае
0
135
08:10 01.06.2021
Вакцинированным топ-менеджерам ряда компаний разрешат въезд в Гонконг без карантина
0
151
08:00 01.06.2021
Больше двух лет не были в отпуске около трети россиян - исследование
0
176
07:50 01.06.2021
На саммите НАТО глава британского МИД представить доклад о "негативном поведении" РФ
0
197
22:58 31.05.2021
Названы победители праймериз «Единой России» в Москве
0
640
22:40 31.05.2021
Киев считает угрозой для себя "настоящее союзное государство" РФ и Белоруссии - Зеленский
0
618
22:00 31.05.2021
Власти Чехии подготовили запрос к РФ о компенсации за взрывы во Врбетице
0
626

Возврат к списку