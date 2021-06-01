В России ступил в силу закон о просветительской деятельности
09:05 01.06.2021 Источник: Коммерсант.ru
В России с 1 июня действует закон «О просветительской деятельности». Он определяет, что она собой представляет, а также кто и на каких основаниях может ею заниматься.
Проект закона был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в декабре 2020 года. Они объяснили его разработку необходимостью «противодействия западным государствам по вмешательству в наши внутренние дела».
Документ вызвал критику у представителей культурного и научного сообщества. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 09:32 01.06.2021
- Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение еще с восемью странами
- 09:20 01.06.2021
- Задержанного экс-главу "Открытой России" Пивоварова этапируют в Краснодар
- 09:00 01.06.2021
- У политика Дмитрия Гудкова проходит обыск
- 08:20 01.06.2021
- Первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 выявлен в Китае
- 08:10 01.06.2021
- Вакцинированным топ-менеджерам ряда компаний разрешат въезд в Гонконг без карантина
- 08:00 01.06.2021
- Больше двух лет не были в отпуске около трети россиян - исследование
- 07:50 01.06.2021
- На саммите НАТО глава британского МИД представить доклад о "негативном поведении" РФ
- 22:58 31.05.2021
- Названы победители праймериз «Единой России» в Москве
- 22:40 31.05.2021
- Киев считает угрозой для себя "настоящее союзное государство" РФ и Белоруссии - Зеленский
- 22:00 31.05.2021
- Власти Чехии подготовили запрос к РФ о компенсации за взрывы во Врбетице
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать