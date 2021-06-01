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Задержанного экс-главу "Открытой России" Пивоварова этапируют в Краснодар

09:20 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанного в петербургском аэропорту бывшего директора признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова отправят в Краснодар, так как уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации возбудило краевое управление СК РФ.

Об этом сообщила адвокат Елена Бородина.

"Уголовное дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации) возбуждено СУ СК по Краснодарскому краю 29 мая - через два дня после того, как РОО "Открытая Россия" объявила о полной ликвидации. После допроса по поручению Андрея Пивоварова задерживают и этапируют в Краснодар", - говорится в распространенном адвокатом сообщении.

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