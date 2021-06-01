Сотрудничество Китая и РФ в новую эпоху требует принятия новых решений - глава МИД КНР
10:05 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двустороннее сотрудничество Китая и России в новую эпоху требует понимания новых реалий и принятия новых решений. Об этом во вторник заявил глава МИД КНР Ван И в видеообращении к участникам международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
"Сотрудничество между Китаем и Россией в новую эпоху требует понимания новых реалий и поиска новых решений", - сказал он. "Необходимо углублять сотрудничество между аналитическими центрами двух стран и продвигать наши отношения на новый уровень", - указал Ван И.
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