Сотрудничество Китая и РФ в новую эпоху требует принятия новых решений - глава МИД КНР

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двустороннее сотрудничество Китая и России в новую эпоху требует понимания новых реалий и принятия новых решений. Об этом во вторник заявил глава МИД КНР Ван И в видеообращении к участникам международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

"Сотрудничество между Китаем и Россией в новую эпоху требует понимания новых реалий и поиска новых решений", - сказал он. "Необходимо углублять сотрудничество между аналитическими центрами двух стран и продвигать наши отношения на новый уровень", - указал Ван И.