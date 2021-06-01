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НОВОСТИ

Космический мусор повредил "руку-манипулятор" МКС

10:32 01.06.2021 Источник: Газета.Ru

Космический мусор повредил один из элементов Международной космической станции, сообщает ScienceAlert.

Под удар незаметного для радаров объекта попала Canadarm2, передвижная обслуживающая система в виде роботизированной «руки-манипулятора». Она выполняет ключевую роль при сборке и обслуживании станции: перемещает оборудование и материалы в пределах станции, помогает космонавтам работать в открытом космосе и обслуживает инструменты и другую полезную нагрузку, находящиеся на поверхности станции.

После столкновения с космическим мусором, Canadarm2 все еще способен работать, однако объект пробил тепловое одеяло и повредил нижнюю стрелу манипулятора. Всего в космосе на данный момент находится свыше 23 000 только отслеживаемых объектов космического мусора.  Газета.Ru

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