К законопроекту о тишине в домах ночью в Госдуме высказали ряд серьезных замечаний
08:30 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На заседании во вторник комитет поддержал концепцию законопроекта. При этом, как отметила его председатель Галина Хованская (фракция "Справедливая Россия"), "законопроект не поддержан Экспертным управлением президента, высказаны замечания ФСБ и ГПУ (Государственно- правовое управление президента РФ)". Глава комитета предложила утвердить положительное заключение, но при условии "существенной доработки" проекта ко второму чтению.
Замечания комитета разбиты на восемь пунктов. В первую очередь указано, что "вопросы нарушения тишины и покоя граждан в ночное время не входят в предмет ведения жилищного законодательства". Помимо этого, правила пользования жилыми помещениями уже прописаны в гражданском законодательстве.
Согласно другому пункту, "текст законопроекта содержит большое количество оценочных и некорректных формулировок, толкование которых может быть различным в зависимости от определенных факторов". "Такие формулировки создадут неопределенность правовых норм и повлекут трудности в правоприменительной практике", - считают в комитете. Там также указывают на то, что инициативой не предусмотрено "соблюдение тишины в дневное время".
Еще одним замечанием является то, что субъектами в тексте выступают собственники помещений, "в то время как участниками жилищных правоотношений могут выступать собственники долей в праве собственности на помещение, члены семей собственников, в том числе бывшие, несовершеннолетние граждане и их представители". Собственниками помещений в многоквартирных домах могут быть и публично-правовые образования - Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, указывают в комитете.
В свою очередь присутствовавший на заседании комитета во вторник главный государственный жилищный инспектор РФ, заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров заметил, что "вызывает ряд вопросов механизм реализации данного документа", в частности, как штрафовать нарушителей, как оценивать шум, причиненный ущерб. По личному мнению Егорова, данную проблему следует решать комплексно, наводя порядок с нарушениями тишины и на территории вокруг дома.
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