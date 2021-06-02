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Из-за торнадо на северо-востоке Китая пострадали 16 человек, один погиб - СМИ

08:35 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере один человек погиб и 16 пострадали в результате торнадо в городе Шанчжи в северо- восточной провинции КНР Хэйлунцзян. Об этом в среду сообщил телеканал Си-джи-ти-эн со ссылкой на местные власти.

По его данным, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как уточняет телеканал, стихия обрушилась на город во вторник в период с 17:30 до 18:00 по местному времени (с 12:30 по 13:00 вторника мск), резкие порывы ветра сопровождались градом.

По состоянию на утро среды повреждены не менее 148 домов, сельхозугодья и фабрики. Всего 243 жителя Шанчжи были переселены на время устранения последствий стихийного бедствия. Ущерб, причиненный непогодой, местные власти оценили в 5,12 млн юаней (более 802 тыс. долларов).

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