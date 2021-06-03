Петр Толстой призвал отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной системе образования

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От Единого государственного экзамена в российских школах необходимо отказаться в пользу традиционного русского образования, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, отметив, что консенсус в этом вопросе возник и в педагогическом сообществе, и в парламенте. «Много разговаривал с учителями и родителями, никто слова хорошего не говорит о ЕГЭ, - констатирует Толстой. - Все, что нам обещали инцииаторы этого нововведения, оказалось пшиком. Тестовая система привела к тому, что старшекласников два-три года натаскивают с заполнением машиночитаемых текстов, чтобы они правильно проставили крестики – а предметам, которым должны учить, не учат. Учителей замордовали дурацкими рейтингами и высосанными из пальца KPI».

Депутат утверждает, что фракции «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, часть фракции «Единой России» в парламенте поддерживают отмену системы ЕГЭ.

Заявления о том, что благодаря ЕГЭ дети из отдаленных регионов России получают шанс поступить в ведущие вузы страны, Толстой назвал мифом. «Чтобы ребенок поступил, нужен репетитор, который работает в соответствующем институте. В советское время студентов было в четыре раза меньше, а качество образования было в четыре раза выше», – утверждает парламентарий. По его словам, существовавшая на протяжении столетий система образования, инструментом проверки знаний в которой были письменные и устные экзамены, приносила результат и к этой практике нужно вернуться.