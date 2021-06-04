МИД Японии не принимает протест РФ из-за инцидента с японским рыболовным судном у Сахалина

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония не принимает протест, который был заявлен ранее японскому посольству в России в связи с инцидентом с японским рыболовным судном у берегов острова Сахалин. С таким заявлением в пятницу на пресс- конференции в Токио выступил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Что касается протеста российской стороны, то мы его не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа", - сказал он. По словам Мотэги, Япония располагает данными, что японское судно в момент задержания российскими пограничниками находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии.