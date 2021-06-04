У жителя тувинского села подозревают сибирскую язву, введен карантин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Карантин по сибирской язве введен в селе Бижиктиг-Хая в Туве, где у местного жителя заподозрили это заболевание. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал врио главы республики Владислав Ховалыг.

"Для предотвращения распространения опасной болезни вынужден был ввести режим карантина в с. Бижиктиг-Хая Барун- Хемчикского района. У 29-летнего местного жителя подозревают сибирскую язву. Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него кожная форма заболевания - менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным", - сообщил Ховалыг.