Для вотума недоверия правительству чешской оппозиции не хватило голосов
10:00 04.06.2021 Источник: Газета.Ru
Чешскому кабмину удалось преодолеть вотум недоверия — оппозиции в парламенте не хватило голосов депутатов, чтобы выразить вотум правительству Андрея Бабиша, сообщает агентство CTK.
Всего для вынесения вотума недоверия в Чехии необходим 101 голос в палате парламента из 200 членов. В ходе заседания оппозицию поддержали только 89 депутатов, против вотума выступили 82. Остальные 29 в палате не присутствовали.
Агентство отмечает, что дебаты перед голосованием, которые длились около 12 часов, сопровождались разногласиями между членами оппозиции и членами центристской партии ANO, которые защищали действующее правительство и ставили под сомнение призыв к голосованию за четыре месяца до парламентских выборов. К концу дебатов депутаты уже стали переходить на личности и не стеснялись в выражениях.
Лидеры оппозиционных партий обвиняли правительство в том, что оно, среди прочего, не сумело эффективно противостоять пандемии коронавируса и обеспечить международную поддержку Чехии на фоне дипломатического конфликта с Россией. Газета.Ru
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