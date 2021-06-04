Минтруд рассмотрит возможность введения постоянного выходного 31 декабря - Котяков

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд РФ еще рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. Об этом в пятницу заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы на нее (возможность введения постоянного выходного дня 31 декабря - прим. ТАСС) обязательно посмотрим, но с учетом ближайшего горизонта это нам еще нужно рассмотреть", - сказал он.