Москва просто обязана быть лучше других – Собянин

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Философию развития Москвы обсудили с мэром Сергеем Собяниным жители северо-востока мегаполиса. «Москва - самый большой город Европы и один из крупнейших городов мира, - написал градоначальник на своём сайте. - Мы встроены во весь мир. И если город не может конкурировать с другими мировыми городами, то начинает терять свое будущее. Поэтому мы просто обязаны быть лучше других».

Собянин отмечает, что Москва конкурирует не с Тулой и Калугой. "Это хорошие города, но это мы не с ними должны себя сравнивать. Мы должны сравнивать себя с Парижем, с Лондоном, с Нью-Йорком", - уверен глава города, по словам которого, быть лучшим город должен для того, чтобы из него не уезжали самое лучшее - самые интересные люди, самые креативные, самые продвинутые люди.

"У нас должен быть лучший транспорт, лучшие парки, лучшие дороги, лучшие школы, лучшие поликлиники, лучшая комфортная среда обитания. Самый безопасный город должен быть. И так далее, и так далее», - уверен Сергей Собянин.