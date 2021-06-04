Суд отказал "Медузе" в исключении из списка СМИ-иноагентов
11:00 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иск интернет-издания "Медуза" с требованием отмены решения о включении в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"По иску издания "Медуза" к Министерству юстиции РФ в удовлетворении исковых требований отказано", - сказала собеседница агентства.
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