Суд отказал "Медузе" в исключении из списка СМИ-иноагентов

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иск интернет-издания "Медуза" с требованием отмены решения о включении в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По иску издания "Медуза" к Министерству юстиции РФ в удовлетворении исковых требований отказано", - сказала собеседница агентства.