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Жителям Китая сделали свыше 723 млн прививок от коронавируса

11:05 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские врачи в ходе кампании массовой вакцинации сделали жителям страны свыше 723 млн прививок от коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

На 3 июня в 31 административной единице Китая сделано в общей сложности 723,486 млн прививок.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцины среди 54,52 млн жителей страны. К 1 апреля было сделано 126,6 млн прививок, к 1 мая - 270,41 млн, а к 1 июня - 681,9 млн единиц.

Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань информировал о планах властей к июню привить около 40% жителей республики, то есть примерно 560 млн из более чем 1,4 млрд человек.

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