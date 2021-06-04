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Частный капитал может прийти на предприятия Роскосмоса уже в этом году - Рогозин

11:20 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что частный капитал в 2021 году придет на предприятия госкорпорации.

"Я не исключаю, что уже в этом году мы станем свидетелями того, что частный капитал пойдет и на предприятия Роскосмоса", - сказал Рогозин журналистам в пятницу на ПМЭФ-2021.

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