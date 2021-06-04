Более 80% бедных россиян - семьи с детьми, сообщил Котяков

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 82% бедных россиян составляют семьи с детьми. Об этом заявил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"На сегодняшний день из числа бедных 82% - это семьи с детьми, к сожалению, это так", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка.