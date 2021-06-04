В России выявили 8 947 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 947, до 5 108 129. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 530, до 4 720 512. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 377 против 393 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 123 037 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,41%, следует из данных штаба.