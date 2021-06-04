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Милонов предложил воссоздать пионерскую организацию

12:05 04.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Милонов предложил возродить пионерию. По мнению депутата, в школы необходимо вернуть воспитательную функцию.

Также нужно возродить Георгиевский или Николаевский союз, считает член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Виталий Милонов. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«5 лет назад я предложил: воссоздадим организацию нормальную, типа пионерской в школе. Меня услышали частично, сделали Союз школьников. Союз школьников не будет работать, потому что дети идут только за сильной идеей, за идеологией. Необходимо воссоздать в лучшем виде пионерскую организацию, чтобы было состязание, форма, значки, какие-то галстуки. Кто развалил Советский Союз? Эти молодые комсомольцы, которые бегали за видеомагнитофонами и поддерживали Горбачёва. Я говорю о том, что мы должны вернуть воспитательную функцию в школу».

Ранее Милонов предложил запретить СМИ публиковать информацию о маньяках и стрельбе в школах. По его мнению, такая мера позволит уменьшить число подражателей и исключить такие происшествия.

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