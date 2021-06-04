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Срочник Шамсутдинов этапирован в колонию в Тюмени для отбытия наказания

12:32 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой восемь человек погибли и двое пострадали, этапирован в исправительную колонию №2 (ИК-2) в Тюмени для отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

"Рамиль прибыл в ИК-2 Тюмени для отбывания наказания", - сказал собеседник агентства. Режим содержания в колонии - строгий.

21 января суд приговорил рядового срочной службы к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавшим компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей. На приговор были поданы три апелляционные жалобы, одну подал адвокат потерпевших, еще две - представители осужденного. 21 апреля апелляционный военный суд отклонил их и оставил приговор в силе.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим своей войсковой части, с которыми ранее несколько дней стоял в карауле. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой попытался сбежать из части и был задержан.

Как заявил сам Шамсутдинов, на преступление его подтолкнули неуставные отношения - солдата в карауле заставляли убираться в туалете, угрожая насилием. Психиатрическая экспертиза установила, что срочник отдавал отчет своим действиям. Присяжные заседатели признали рядового виновным, но заслуживающим снисхождения. Гособвинитель просил назначить Шамсутдинову 25 лет лишения свободы, родственники погибших требовали 28 млн рублей компенсации.

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