Деловой завтрак Сбера на ПМЭФ: клиентоцентричность и построение государственной цифровой платформы

12:35

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Сбер провел деловой завтрак «Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации». Его модератором по традиции выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

На деловом завтраке присутствовали представители федеральных и региональных органов власти, лидеры бизнеса и экспертного сообщества, в том числе заместители председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, ректор РАНХиГС Владимир Мау, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и другие.

Как отметил Герман Греф, тема делового завтрака была выбрана по результатам опросов предпринимателей, и его главная задача – узнать планы правительства РФ по модернизации российской экономики и государственного управления, понять, чем это правительство отличается от предшественников.

Главным словом делового завтрака стала клиентоцентричность. Сегодня это понятие распространяется не только на бизнес, но и на государство. В ходе голосования 89% участников мероприятия проголосовали за вариант «Государство для человека» и лишь 11% – за вариант «Человек для государства». А по итогам второго голосования главными приоритетами деятельности правительства были названы образование, предпринимательский климат, реформа госуправления и здравоохранение. Эксперты сошлись во мнении, что в будущем роль государства будет расти, однако развитие страны невозможно без комплексной реформы государственных институтов и развития человеческого капитала.

Дмитрий Григоренко представил стратегию клиентоцентричности, которая включает в себя такие инструменты, как государственный HR, переход на оказание услуг с точки зрения жизненной ситуации, цифровизацию, тестирование, мониторинг и постоянную обратную связь. Антон Котяков рассказал о реформировании центров занятости и адресной господдержке нуждающихся. Михаил Мурашко презентовал новую концепцию профилактического здравоохранения, ориентированную на формирование, укрепление и поддержание здоровья с созданием цифрового профиля гражданина. Антон Силуанов акцентировал внимание на более эффективном использовании имеющихся средств, Максим Решетников – на предсказуемости правил игры. Марат Хуснуллин озвучил цель построения миллиарда квадратных метров жилья и ускорения инвестиционно-строительного цикла на 30% с сокращением 137 согласительных процедур до 50. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что цифровизация идет быстрыми темпами, однако в идеале ее, да и государства в целом, вообще не должно быть видно, она должна стать нормой жизни, а не поводом для обсуждения. И одно из ключевых достижений последних лет – наличие у правительства доступа к данным в режиме реального времени, что позволяет моментально реагировать на любые изменения.

«У действующего правительство есть свои подходы и свой инструментарий. И у него есть бэкграунд – история успеха, ведь премьер-министр Михаил Мишустин пришел из налоговой, одного из самых недружелюбных ведомств, и они его трансформировали, – обратил внимание Герман Греф. – Два подхода отличают кардинально это правительство: клиентоцентричность, то есть ориентация на человека, и построение цифровой платформы как способ разрушить межведомственные барьеры. Когда государство начинает разговор с миссии, стратегии, ценностей и культуры – это залог успеха. Правительство начало свою работу с анонсирования ценностей и культуры – это очень важно. Не все детали еще проработаны, как будут применяться и реализовываться эти принципы в каждой из отраслей, но очевидны уже успехи. Меня впечатлила ясная и убежденная позиция: понятно, как будут делать и что будут делать, очевидны и сложности, с которыми придется столкнуться. Это меня очень сильно вдохновляет».

«Я думаю, что сегодня в стране сложилась уникальная ситуация, – считает Герман Греф. – Президент России сказал: человекоцентричность – я хочу, чтобы государство развернулось к человеку. Правительство имеет опыт трансформации. Администрация президента стала очень технологичной. И мы видим единство взглядов и целей администрации президента и правительства. Бизнес приглашают для обсуждений. Все это вместе взятое меня делает оптимистом будущего моей страны. Я хочу этот главный вкус завтрака донести до всех присутствующих. Большое спасибо всем участникам за то, что поделились своими планами, своим оптимизмом и где-то скептицизмом, который сильно помогает тому, чтобы оптимизм стал реальностью».