Украина не скрывает настрой на подмену минских договоренностей на что-то другое - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев настроен на подмену минских договоренностей и практически не скрывает этого. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международном экономического форума (ПМЭФ).

"Наверное, идет весьма не тщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей", - указал представитель президента.