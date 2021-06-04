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Украина не скрывает настрой на подмену минских договоренностей на что-то другое - Песков

13:32 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев настроен на подмену минских договоренностей и практически не скрывает этого. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международном экономического форума (ПМЭФ).

"Наверное, идет весьма не тщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей", - указал представитель президента.

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