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НОВОСТИ

Двое азербайджанских журналистов погибли в Карабахе, подорвавшись на мине

14:00 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое азербайджанских журналистов погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе страны, сообщило в пятницу азербайджанское государственное телевидение AzTV.

"В результате подрыва на мине погибли, исполняя служебный долг, оператор AzTV Сирадж Абышов и корреспондент информагентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов. Выражаем соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении телеканала.

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