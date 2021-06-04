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Теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже во время турнира "Ролан Гаррос" - СМИ

14:12 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже по подозрению в "умышленном проигрыше". Как сообщил в пятницу сайт газеты "Паризьен", задержание прошло в то время, когда во французской столице идет турнир "Ролан Гаррос".

Отмечается, что 26-летняя спортсменка была задержана в четверг вечером по подозрению в "умышленном проигрыше" в матче. Она была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Задержанию предшествовали обыски в отеле, где она остановилась.

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