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НОВОСТИ

В Великобритании беженцы выиграли суд против правительства из-за «убогого» жилья

14:32 04.06.2021 Источник: Газета.Ru

Верховный Суд Великобритании постановил, что решение британского правительства разместить беженцев и мигрантов в бывших военных казармах в Фолкстоне, графство Кент, было незаконным, сообщает Euronews.

Cуд вынес решение в пользу шести просителей убежища, которые заявили, что министерство внутренних дел Великобритании нарушило права человека, разместив их в «убогих» и «небезопасных» условиях в бараках, что вызвало крупную вспышку коронавируса, в результате которой заразились почти 200 человек.

Вспышка болезни произошла через несколько месяцев после того, как министерство внутренних дел было предупреждено официальными органами здравоохранения о том, что размещение мигрантов во время пандемии коронавируса в подобных будет небезопасным, по данным представителей мигрантов.

Сообщается, что судья также обратила внимание на пожара, возникший в январе на фоне протестов против условий в казармах.

В ходе рассмотрения дела было обнаружено, что министр внутренних дел Прити Пател необоснованно проигнорировала совет минздрава о том, что казармы не подходят для жилья, а также обнаружила, что ее департамент не принял адекватных мер, чтобы попытаться защитить жителей от коронавируса.

Британские СМИ сообщают, что в связи с произошедшим Патель столкнулась с призывами уйти в отставку.  Газета.Ru

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