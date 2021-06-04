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Москва заняла первое место в национальном рейтинге состояния инвестклимата

13:50 04.06.2021

Москва стала лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, обнародованного на Петербургском международном экономическом форуме. Второе место занял Татарстан, третье - Тюменская область», также в топе Тульская область и Республика Башкортостан.

«Очень важно в такой трудный год все-таки выдержать необходимую планку в поддержке бизнеса инвестиционного климата. Как мы видим в большинстве крупных стран, крупных городов - это оказалось практически невозможным. Особенно малый и средний бизнес испытывали этот колоссальный шок. В нашей стране это было тоже очень сложно. Но, тем не менее, не так сложно как в других мировых городах и странах», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, спустя несколько месяцев с начала пандемии властям удалось раскрыть возможности работы всех отраслей в мегаполисе. «И уже в течение года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, выдерживаем этот темп. Это означает дополнительную нагрузку на всю медицинскую систему, систему здравоохранения. Но, выдерживая это давление, мы обеспечиваем экономическое развитие города. Это самое главное, без этого никакие бы меры поддержки не спасли десятки тысяч предприятий», - отметил мэр российской столицы.

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