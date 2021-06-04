Участники «Московского долголетия» поддержали инициативу Романенко о декрете для бабушек

13:52

Участники программы «Московское долголетие» поддержали идею депутата Госдумы Романа Романенко о введении дополнительного оплачиваемого отпуска по уходу за внуками для работающих пенсионеров. По мнению парламентария, такой отпуск бабушки и дедушки могли бы брать не вместо родителей, как это сейчас закреплено законодательно, а вместе с ними.

«Предлагаю внести поправки в Законодательство и разрешить работающим пенсионерам брать дополнительный 100-дневный отпуск по уходу за внуками. Вернём внукам бабушек и дедушек! Это пойдёт на пользу всем – и детям, и родителям, и работающим пенсионерам», - заявил Романенко.

По словам участников встречи с парламентариев, в первые месяцы после рождения ребёнка молодым родителям обычно нужна поддержка и опыт старших. «Молодые родители зачастую просто не знают, как правильно ухаживать за младенцем, у них нет такого опыта. Поэтому им необходима помощь и поддержка тех, кто прошёл эту «школу». Вместе заботиться о малыше, конечно, будет и проще, и полезнее для ребёнка», - полагает, например, пенсионерка Татьяна Грибакина.