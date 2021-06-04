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НОВОСТИ

Карта «Тройка» будет интегрирована в транспортные системы еще двух регионов

14:05 04.06.2021

В рамках Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписали соглашения о сотрудничестве, которое позволит интегрировать билетные системы столицы и регионов с использованием карты «Тройка» в качестве единого билета.

Проект по использованию транспортной карты «Тройка» в общественном транспорте Ленинградской области и Хабаровского края планируется выполнить до конца 2021 года. Карта «Тройка» уже работает в общественном транспорте Тульской области, в Московской области «Тройкой» можно оплатить проезд более чем на 700 маршрутах. К системе подключено свыше 5 тыс. транспортных средств. Также карту «Тройка» принимают в Пермском крае, Ульяновской и Ярославской областях.

Кроме того, свой интерес к интеграции своих билетных систем на базе карты «Тройка» высказали более 40 регионов России.

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