Карта «Тройка» будет интегрирована в транспортные системы еще двух регионов
14:05 04.06.2021
В рамках Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписали соглашения о сотрудничестве, которое позволит интегрировать билетные системы столицы и регионов с использованием карты «Тройка» в качестве единого билета.
Проект по использованию транспортной карты «Тройка» в общественном транспорте Ленинградской области и Хабаровского края планируется выполнить до конца 2021 года. Карта «Тройка» уже работает в общественном транспорте Тульской области, в Московской области «Тройкой» можно оплатить проезд более чем на 700 маршрутах. К системе подключено свыше 5 тыс. транспортных средств. Также карту «Тройка» принимают в Пермском крае, Ульяновской и Ярославской областях.
Кроме того, свой интерес к интеграции своих билетных систем на базе карты «Тройка» высказали более 40 регионов России.
Новости
- 15:17 04.06.2021
- Андрей Воробьев подписал на ПМЭФ-2021 новые соглашения по развитию Подмосковья
- 15:12 04.06.2021
- Путин предложил давать льготы на ипотеку всем семьям с детьми, рожденными с 2018 года
- 15:05 04.06.2021
- Петр Толстой: Пробки и стихийные парковки возле ОРТЦ «Москва» постепенно исчезают
- 15:00 04.06.2021
- Прокладка труб первой нитки "Северного потока - 2" успешно завершена - Путин
- 14:50 04.06.2021
- «Росатом» и «Морсвязьспутник» займутся цифровизацией Арктики
- 14:45 04.06.2021
- Спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой - Путин
- 14:32 04.06.2021
- В Великобритании беженцы выиграли суд против правительства из-за «убогого» жилья
- 14:17 04.06.2021
- BI.ZONE и MEEZA будут развивать аутсорсинг кибербезопасности в Катаре
- 14:12 04.06.2021
- Теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже во время турнира "Ролан Гаррос" - СМИ
- 14:02 04.06.2021
- Координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов: «Островки безопасности» для потерявшихся людей должны появиться в метро и на вокзалах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать