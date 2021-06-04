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НОВОСТИ

BI.ZONE и MEEZA будут развивать аутсорсинг кибербезопасности в Катаре

14:17 04.06.2021

В рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2021 компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE и катарская IT-компания MEEZA заключили соглашение о бизнес-партнерстве. Подписантом со стороны BI.ZONE выступил директор компании Дмитрий Самарцев, со стороны MEEZA – генеральный директор организации Ахмад Аль-Муслемани. Подписание проходило в присутствии президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, министра транспорта и связи государства Катар Джассима ибн Саиф Аль Сулайти и главного исполнительного директора Агентства по поощрению инвестиций государства Катар Шейха Али Альвалид Аль Тани.

Стороны планируют развивать взаимодействие по предоставлению в Катаре управляемых сервисов кибербезопасности (Managed Security Services), в рамках которого планируется запуск различных пилотных проектов и совместное продвижение продуктов и услуг двух компаний на территории страны.

«Мы готовим масштабное сотрудничество с компанией MEEZA в Катаре. Это позволит нам не только значительно расширить свою деятельность на перспективном рынке, но и укрепить в регионе позиции лидера в сфере кибербезопасности», – сказал Дмитрий Самарцев.

«Партнерство с BI.ZONE расширит возможности внедрения наших сервисов кибербезопасности, – отметил Ахмад Аль-Муслемани. – Это будет способствовать росту экосистемы MEEZA, предлагающей облачные решения и продукты по кибербезопасности, и выполнению нашей миссии. Мы рады, что для проведения облачной и цифровой трансформации клиенты выбирают MEEZA, передового поставщика IT-услуг с самой обширной экосистемой технологий и услуг, и это сотрудничество позволит нам приносить им еще больше пользы на этом пути».

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