Спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой - Путин

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировая экономика уже возвращается к нормальной жизни после пандемии, спад из-за которой стал самым большим со времен Второй мировой войны. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин, открывая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни", - сказал он.