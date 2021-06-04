Прокладка труб первой нитки "Северного потока - 2" успешно завершена - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2" была успешно завершена в пятницу.

"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.