Прокладка труб первой нитки "Северного потока - 2" успешно завершена - Путин
15:00 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин сообщил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2" была успешно завершена в пятницу.
"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
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