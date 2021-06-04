0
0
140
НОВОСТИ

Сбер и Volkswagen Group Rus подписали меморандум о взаимопонимании

15:50 04.06.2021

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Сбер и Volkswagen Group Rus объявили о подписании меморандума о взаимопонимании. Компании договорились о более тесном сотрудничестве и работе по развитию совместной деятельности в новых отраслях и сферах. Это позволит им открыть для себя новые рынки, наладить обмен информацией по перспективам развития и инновациям, а также повысить эффективность собственных бизнес-моделей и процессов.

В частности, Сбер сможет предоставить автомобилям Volkswagen Group Rus свои информационные технологии, а также внедрить свои решения на базе облачных технологий и искусственного интеллекта.

В центре внимания меморандума также оказались стартапы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, затрагивающие инфраструктуру электромобильности. Кроме того, документ предусматривает оказание другой информационной и аналитической поддержки во время работы над совместными проектами.

Положения меморандума предусматривают составление дорожных карт, планов реализации проектов и разработку моделей, решений и технологий на конкретных условиях. Отдельно прописана работа по ESG-трансформации, которая предусматривает ответственное финансирование, эффективное использование ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов, социальные и образовательные программы.

«Нам важно, чтобы технологии Сбера помогали сделать жизнь людей вокруг лучше. И тандем с Volkswagen Group Rus, одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную промышленность, поможет оптимизировать внутренние процессы наших компаний, выйти на новые рынки и обеспечить лучший клиентский опыт, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Подписанный меморандум, с одной стороны, имеет технологическую направленность, а с другой – отражает заинтересованность в минимизации нашего воздействия на окружающую среду. Думаю, что это отличный пример ответственного подхода к ведению бизнеса в целях устойчивого развития во имя будущих поколений».

«Мы впечатлены преобразованиями, которые Сбер пережил за последние годы, и рады начать сотрудничество с этой успешной высокотехнологичной и инновационной компанией, – сказал генеральный директор Volkswagen Group Rus Штефан Меха. – Есть масса отраслей, представляющих большой интерес для нас с точки зрения потенциала инновационного развития – например, технологии автономного вождения или новые форматы мобильности. Мы рады достигнутому соглашению со Сбером и уверены, что оно откроет для нас широкие перспективы: будь то разработка абсолютно новых решений либо повышение эффективности или рентабельности уже существующих проектов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 04.06.2021
У России в этом году будет профицитный бюджет - Путин
0
15
16:32 04.06.2021
Объем эмиссии парниковых газов в РФ должен за 30 лет стать ниже, чем в Европе - Путин
0
78
16:12 04.06.2021
"Репортеры без границ" назвали постановкой интервью с Протасевичем на белорусском ТВ
0
116
16:00 04.06.2021
Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации от ковида в РФ иностранцев
0
120
15:35 04.06.2021
«Роснефть» и Schlumberger договорились о технологическом сотрудничестве
0
141
15:32 04.06.2021
Путин предложил продлить программу льготной ипотеки
0
163
15:17 04.06.2021
Андрей Воробьев подписал на ПМЭФ-2021 новые соглашения по развитию Подмосковья
0
153
15:12 04.06.2021
Путин предложил давать льготы на ипотеку всем семьям с детьми, рожденными с 2018 года
0
165
15:05 04.06.2021
Петр Толстой: Пробки и стихийные парковки возле ОРТЦ «Москва» постепенно исчезают
0
177
15:00 04.06.2021
Прокладка труб первой нитки "Северного потока - 2" успешно завершена - Путин
0
254

Возврат к списку