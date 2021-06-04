Сбер и Volkswagen Group Rus подписали меморандум о взаимопонимании

15:50

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Сбер и Volkswagen Group Rus объявили о подписании меморандума о взаимопонимании. Компании договорились о более тесном сотрудничестве и работе по развитию совместной деятельности в новых отраслях и сферах. Это позволит им открыть для себя новые рынки, наладить обмен информацией по перспективам развития и инновациям, а также повысить эффективность собственных бизнес-моделей и процессов.

В частности, Сбер сможет предоставить автомобилям Volkswagen Group Rus свои информационные технологии, а также внедрить свои решения на базе облачных технологий и искусственного интеллекта.

В центре внимания меморандума также оказались стартапы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, затрагивающие инфраструктуру электромобильности. Кроме того, документ предусматривает оказание другой информационной и аналитической поддержки во время работы над совместными проектами.

Положения меморандума предусматривают составление дорожных карт, планов реализации проектов и разработку моделей, решений и технологий на конкретных условиях. Отдельно прописана работа по ESG-трансформации, которая предусматривает ответственное финансирование, эффективное использование ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов, социальные и образовательные программы.

«Нам важно, чтобы технологии Сбера помогали сделать жизнь людей вокруг лучше. И тандем с Volkswagen Group Rus, одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную промышленность, поможет оптимизировать внутренние процессы наших компаний, выйти на новые рынки и обеспечить лучший клиентский опыт, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Подписанный меморандум, с одной стороны, имеет технологическую направленность, а с другой – отражает заинтересованность в минимизации нашего воздействия на окружающую среду. Думаю, что это отличный пример ответственного подхода к ведению бизнеса в целях устойчивого развития во имя будущих поколений».

«Мы впечатлены преобразованиями, которые Сбер пережил за последние годы, и рады начать сотрудничество с этой успешной высокотехнологичной и инновационной компанией, – сказал генеральный директор Volkswagen Group Rus Штефан Меха. – Есть масса отраслей, представляющих большой интерес для нас с точки зрения потенциала инновационного развития – например, технологии автономного вождения или новые форматы мобильности. Мы рады достигнутому соглашению со Сбером и уверены, что оно откроет для нас широкие перспективы: будь то разработка абсолютно новых решений либо повышение эффективности или рентабельности уже существующих проектов».