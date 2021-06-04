Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации от ковида в РФ иностранцев

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.

Выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, он обратил внимание на высокий запрос в мире на российскую вакцину от коронавируса с учетом ее эффективности.

"В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы, с учетом требований по безопасности, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране", - заявил Путин.