"Репортеры без границ" назвали постановкой интервью с Протасевичем на белорусском ТВ
16:12 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неправительственная организация (НПО) "Репортеры без границ" осудили интервью с задержанным в Минске Романом Протасевичем, которое транслировалось на белорусском телевидении, назвав его "гротескной постановкой". Соответствующее сообщение НПО опубликовала в пятницу в "Твиттере".
"Телеканал ОНТ вчера вечером транслировал принудительное "признание" Романа Протасевича, - утверждается в записи. - "Репортеры без границ" осуждают эту гротескную постановку и напоминают, что такая практика является грубым нарушением Международного пакта о политических и гражданских правах, который был подписан [в том числе] Белоруссией".
Протасевич - один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA ("Нехта"). Его задержали после того, как 23 мая в Минске из-за сообщения о бомбе приземлился самолет, следовавший рейсом Афины - Вильнюс. ЕС призвал Минск освободить его.
В ходе видеоинтервью, которое было показано в четверг, Протасевич признал вину в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок.
В Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента, несколько месяцев проходили акции протеста несогласных с их итогами. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, и в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. По информации властей, многие акции координировались через телеграм- каналы, а также группы в мессенджерах и соцсетях.
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