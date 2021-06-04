У России в этом году будет профицитный бюджет - Путин
17:00 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что в России в этом году будет профицитный бюджет, золотовалютные резервы страны сейчас превышают 600 млрд долларов.
"То, что у нас есть необходимые ресурсы, - это правда. У нас в этом году будет профицитный бюджет, у нас торговый баланс с профицитом, и приличным, по-моему, 146 млрд долларов. У нас растут золотовалютные резервы, свыше 600 млрд долларов золотовалютный резерв", - сообщил он в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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