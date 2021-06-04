Цена нефти марки Brent на ICE превысила $72 за баррель

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 г. на лондонской бирже ICE выросла на 1,18% - до $72,15 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:22 мск.

К 16:35 мск цена сорта Brent замедлила рост и находилась на уровне $72,12 за баррель, что на 1,14% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent превышала $72 за баррель в мае 2019 г.