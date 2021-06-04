Путин заявил, что "плевать хотел", если его заблокируют где-то в интернете
17:32 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что для него главное - это доверие российского народа, и ему плевать, если его где-то заблокируют в интернете.
"Я плевать хотел на то, что меня кто-то где-то заблокирует. Для меня важно другое - доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь", - заявил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в ответ на вопрос модератора Станислава Натанзона, не боится ли президент, что из-за оценок беспорядков в конгрессе США могут заблокировать сайт kremlin.ru.
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