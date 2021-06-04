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Кортеж президента Киргизии попал в автоаварию, погиб сотрудник охраны

18:00 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова в пятницу попал в автомобильную аварию, в результате чего погиб сотрудник охраны главы государства. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Сегодня, 4 июня, во время пребывания президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения", - говорится в сообщении.

"По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии. В результате данного ДТП есть трое пострадавших и один погибший из числа сотрудников Государственного комитета национальной безопасности", - отмечает пресс- служба.

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