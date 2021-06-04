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Киев сам создает препятствия для прокачки газа через Украину - Путин

18:40 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас есть, во-первых, контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. Мы в течение ближайших пяти лет будем прокачивать до 40 млрд куб. метров. В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до двухсот, - сказал Путин. - Ну, если бы были нормальные отношения, и прокачивали бы значительную часть через Украину, но проблемы же создаются этим. И проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики. Потому что монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вдуть цены до небес за этот транзит - с одной стороны, с другой стороны - попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины в прямых контрактах между Россией и Украиной, вот монополия плоха".

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