ЕС запретил белорусским авиалиниям летать над Европой и садиться в ее аэропортах с 5 июня

19:20

Решение Евросоюза запретить полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве сообщества и посадку их самолетов в европейских аэропортах вступает в силу с 5 июня. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в пятницу опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Евросоюза", - отмечается в документе.

Ранее в пятницу Совет ЕС запретил полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве сообщества и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair ("Райанэйр") 23 мая в Минске. Как подчеркнули в Совете ЕС, страны Евросоюза "должны будут отказывать в разрешении на посадку, взлет, а также пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе коммерческих".

Главы государств и правительств ЕС на саммите 24-25 мая приняли политическое решение в экстренном порядке ввести против Белоруссии новые санкции, включая экономические и секторальные, из-за экстренной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания находившегося на его борту блогера Романа Протасевича - одного из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA ("Нехта"). Как писали позднее западные СМИ, ограничения затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых работают государственные предприятия республики. В частности, речь якобы идет об экспорте калийных удобрений.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту данного самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов республики. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.