Задержанная в Париже российская теннисистка Сизикова отпущена на свободу

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская теннисистка Яна Сизикова, задержанная в Париже в четверг, 3 июня, по подозрению в умышленном проигрыше в матче прошлого розыгрыша Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), отпущена на свободу, расследование продолжается. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в прокуратуре Парижа.

"Сегодня вечером мера пресечения в виде задержания под стражей была отменена. Расследование продолжается", - сообщил собеседник агентства. Информации о примерных сроках, когда может завершиться расследование, пока нет.