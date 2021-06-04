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Задержанная в Париже российская теннисистка Сизикова отпущена на свободу

20:00 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская теннисистка Яна Сизикова, задержанная в Париже в четверг, 3 июня, по подозрению в умышленном проигрыше в матче прошлого розыгрыша Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), отпущена на свободу, расследование продолжается. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в прокуратуре Парижа.

"Сегодня вечером мера пресечения в виде задержания под стражей была отменена. Расследование продолжается", - сообщил собеседник агентства. Информации о примерных сроках, когда может завершиться расследование, пока нет.

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