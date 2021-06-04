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Байден обсудит с Путиным Белоруссию, Украину, Иран, КНДР, а также другие темы - Белый дом

20:40 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден намерен обсудить в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг дипломатов РФ и США, а также Белоруссию, Украину, Иран, КНДР, Сирию, Афганистан, нормы гражданской авиации, перспективы дальнейшего разоружения и борьбу с изменением климата. Об этом заявил в пятницу старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, выступая на видеоконференции, организованной Центром за новую американскую безопасность.

"Мы также обсудим ограничения, которые Россия наложила на нашу дипломатическую платформу внутри России. На повестке дня также будут такие темы, как Иран, Северная Корея, Сирия, Афганистан, Арктика и изменение климата. Президент [Байден] также подтвердит нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, и мы будем говорить о Белоруссии и необходимости соблюдения норм гражданской авиации, которые, как мы видим, грубо нарушались в последние недели", - рассказал Грин.

Байден также намерен поднять вопрос о будущих договоренностях по контролю над вооружениями, добавил он.

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