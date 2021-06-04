Андрей Воробьев: Каждый предприниматель должен чувствовать себя защищенным
20:45 04.06.2021
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Фото пресс-службы правительства Московской области
«Сам факт проведения столь представительного форума – это, безусловно, позитивный знак, еще одно свидетельство того, что партнерские связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов постепенно вновь обретают привычный, нормальный вид», – сказал Владимир Путин.
Губернатор отметил, что в своем выступлении президент определил стратегическое направление развития регионов: «Прозвучал важный сигнал – очень серьезно, заботливо относиться к малому и среднему бизнесу, продолжать работать над тем, чтобы каждый предприниматель в каждом муниципалитете чувствовал себя защищенным. Важно, чтобы все разрешительные процедуры, которые сильно влияют на конечный результат, на деятельность компаний, были максимально удобными».
Андрей Воробьёв добавил, что большой запрос жителей сегодня – чистое и зеленое Подмосковье. «Президент сказал о качестве жизни, о качестве городов. Парки, скверы, удобство государственных услуг – этому мы уделяем большое внимание. Все это и есть комфортная жизнь», – сказал губернатор.
На ПМЭФ-2021 делегация Московской области подписала 47 соглашений на общую сумму почти 240 млрд руб. Это позволит создать в регионе около 55 тыс новых рабочих мест.
«Многие инвесторы говорят об удобстве работы с разными отраслевиками, системами здравоохранения, образования. Но мы видим и моменты, которые нужно улучшать. Очень важна коммуникация на муниципальном уровне, постоянный диалог, разъяснение нюансов – налогообложение, земельные отношения, – сказал Андрей Воробьёв, подводя итоги работы на форуме. – Нам нужно привлекать бизнес, уделять ему еще больше внимания. Уверен, что все наши муниципалитеты получат большее развитие».
В рамках форума были озвучены результаты Национального рейтинга состояния инвестклимата. Московская область сохранила место в десятке лучших, заняв 7 позицию.
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