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Андрей Воробьев: Каждый предприниматель должен чувствовать себя защищенным

20:45 04.06.2021

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Фото пресс-службы правительства Московской области
Малый и средний бизнес в Подмосковье должен чувствовать себя защищенным. Об этом сказал губернатор Андрей Воробьёв по итогам выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXIV Петербургского международного экономического форума.

«Сам факт проведения столь представительного форума – это, безусловно, позитивный знак, еще одно свидетельство того, что партнерские связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов постепенно вновь обретают привычный, нормальный вид», – сказал Владимир Путин.

Губернатор отметил, что в своем выступлении президент определил стратегическое направление развития регионов: «Прозвучал важный сигнал – очень серьезно, заботливо относиться к малому и среднему бизнесу, продолжать работать над тем, чтобы каждый предприниматель в каждом муниципалитете чувствовал себя защищенным. Важно, чтобы все разрешительные процедуры, которые сильно влияют на конечный результат, на деятельность компаний, были максимально удобными».

Андрей Воробьёв добавил, что большой запрос жителей сегодня – чистое и зеленое Подмосковье. «Президент сказал о качестве жизни, о качестве городов. Парки, скверы, удобство государственных услуг – этому мы уделяем большое внимание. Все это и есть комфортная жизнь», – сказал губернатор.

На ПМЭФ-2021 делегация Московской области подписала 47 соглашений на общую сумму почти 240 млрд руб. Это позволит создать в регионе около 55 тыс новых рабочих мест.

«Многие инвесторы говорят об удобстве работы с разными отраслевиками, системами здравоохранения, образования. Но мы видим и моменты, которые нужно улучшать. Очень важна коммуникация на муниципальном уровне, постоянный диалог, разъяснение нюансов – налогообложение, земельные отношения, – сказал Андрей Воробьёв, подводя итоги работы на форуме. – Нам нужно привлекать бизнес, уделять ему еще больше внимания. Уверен, что все наши муниципалитеты получат большее развитие».

В рамках форума были озвучены результаты Национального рейтинга состояния инвестклимата. Московская область сохранила место в десятке лучших, заняв 7 позицию.

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