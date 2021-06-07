В Пермском крае при пожаре погиб мужчина и трое детей, возбуждено дело

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина и трое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме в поселке Юго- Камский в Пермском крае. Возбуждено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК по региону.



"По факту гибели во время пожара четверых местных жителей, трое из которых - дети, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сообщили в ведомстве.



По данным следствия, пожар возник ночью в многоквартирном жилом доме в Пермском районе. Во время тушения были обнаружены тела 67-летнего мужчины и троих детей: шестилетней девочки и двух мальчиков шести и одиннадцати лет. Причины возгорания устанавливаются.



Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе МЧС России, до приезда пожарных дом самостоятельно покинули пять жильцов, еще трое были спасены.



