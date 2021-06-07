В Пермском крае при пожаре погиб мужчина и трое детей, возбуждено дело
07:50 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По факту гибели во время пожара четверых местных жителей, трое из которых - дети, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, пожар возник ночью в многоквартирном жилом доме в Пермском районе. Во время тушения были обнаружены тела 67-летнего мужчины и троих детей: шестилетней девочки и двух мальчиков шести и одиннадцати лет. Причины возгорания устанавливаются.
Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе МЧС России, до приезда пожарных дом самостоятельно покинули пять жильцов, еще трое были спасены.
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