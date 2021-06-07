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Из-за последних решений Байдена уверенность Украины в поддержке США снижается - Зеленский

08:10 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние решения президента США Джо Байдена и его администрации снижают уровень уверенности Киева в поддержке со стороны Вашингтона. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье интервью информационному порталу "Аксиос".

"Все эти действия, что мы с вами обсудили, <...> ослабляют уверенность внутри Украины <...> в непоколебимой поддержке", - сказал он.

При этом Зеленский по-прежнему убежден, что Байден "определенно может быть прагматичным, содержательным и достаточно умным в отношениях с Российской Федерацией".

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Одновременно Вашингтон решил применить ограничительные меры в отношении ряда российских участников сооружения газопровода "Северный поток - 2".

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