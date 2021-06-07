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Дмитрий Гудков покинул Россию

09:00 07.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Политик Дмитрий Гудков уехал из страны. Это произошло после обысков дома у него и членов его семьи. Оппозиционный политик сейчас находится на территории Украины. Об этом Дмитрий Гудков написал на своей странице в «Фейсбуке», добавив, что решение об отъезде из России было поддержано его близкими.

По словам политика, несколько источников из окружения администрации президента сообщили, что если он не покинет страну, то его арестуют. «Дана санкция решить вопрос Гудкова любым способом».

Оппозиционера, а также его тётю Ирину Ермилову задержали в минувший вторник после обысков по уголовному делу о неуплате аренды нежилого помещения в Москве. Дмитрий Гудков назвал происходящее преследованием по политическим мотивам. По его мнению, дело завели специально, чтобы не допустить его к намеченным на эту осень выборам в Государственную Думу.

О планах выдвигаться на выборы Гудков объявил еще осенью. Он говорил, что ведёт переговоры об этом с партией «Яблоко».  Эхо Москвы

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