Сборная Канады по хоккею стала чемпионом мира в 27-й раз
09:05 07.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Сборная Канады по хоккею в 27-й раз стала чемпионом мира. В финальном матче она обыграла Финляндию со счетом 3:2. Победная шайба была забита в овертайме.
Канада начала нынешний турнир неважно, проиграв три матча на предварительном этапе и выйдя из группы лишь с четвертого места. В четвертьфинале канадцы обыграли россиян, а в полуфинале сборную США.
Американцы получили бронзовые медали, разгромив немцев со счетом 6:1. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:12 07.06.2021
- Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
- 17:00 07.06.2021
- Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios
- 16:32 07.06.2021
- В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
- 16:31 07.06.2021
- Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
- 16:12 07.06.2021
- Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
- 16:00 07.06.2021
- Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
- 15:32 07.06.2021
- Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
- 15:12 07.06.2021
- Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
- 15:00 07.06.2021
- Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
- 14:32 07.06.2021
- Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать