Сборная Канады по хоккею стала чемпионом мира в 27-й раз

09:05 Источник: Эхо Москвы

Сборная Канады по хоккею в 27-й раз стала чемпионом мира. В финальном матче она обыграла Финляндию со счетом 3:2. Победная шайба была забита в овертайме.

Канада начала нынешний турнир неважно, проиграв три матча на предварительном этапе и выйдя из группы лишь с четвертого места. В четвертьфинале канадцы обыграли россиян, а в полуфинале сборную США.

Американцы получили бронзовые медали, разгромив немцев со счетом 6:1. Эхо Москвы