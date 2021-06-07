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Сборная Канады по хоккею стала чемпионом мира в 27-й раз

09:05 07.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Сборная Канады по хоккею в 27-й раз стала чемпионом мира. В финальном матче она обыграла Финляндию со счетом 3:2. Победная шайба была забита в овертайме.

Канада начала нынешний турнир неважно, проиграв три матча на предварительном этапе и выйдя из группы лишь с четвертого места. В четвертьфинале канадцы обыграли россиян, а в полуфинале сборную США.

Американцы получили бронзовые медали, разгромив немцев со счетом 6:1.  Эхо Москвы

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