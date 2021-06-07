В Японии арестовали помощника капитана траулера "Амур"
09:20 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третий помощник капитана российского траулера "Амур" арестован береговой охраной японского города Момбэцу по делу о столкновении с японской шхуной, в результате которого погибли трое местных рыбаков. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в генеральном консульстве РФ в Саппоро.
"Только что мы получили информацию об аресте третьего помощника капитана, который стоял на вахте", - отметили в диппредставительстве.
В береговой охране Момбэцу ТАСС подтвердили эти сведения, добавив, что арест 38-летнего Павла Добрянского был произведен в 09:46 по местному времени (03:46 мск).
Адвокат, которому предстоит защищать арестованного помощника капитана, прибудет в Момбэцу во вторник. "Согласно полученной и проверенной нами информации, адвокат судовладельцем нанят: завтра он выдвинется из Саппоро в Момбэцу", - сообщили в генконсульстве. Там отметили, что на предъявление официальных обвинений у японской прокуратуры есть 72 часа. Арест был произведен по подозрению в ненадлежащем управлении судном, повлекшем за собой гибель трех человек, в момент задержания состояние третьего помощника капитана оценивалось как удовлетворительное, сообщили в диппредставительстве.
Изначально японское агентство Кyodo сообщило об аресте штурмана российского судна, однако затем скорректировало информацию. Третьего помощника капитана, несшего вахту в момент инцидента, арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве, ему вменяется в вину столкновение со шхуной, повлекшее за собой смерть японских рыбаков.
2 июня окружной суд северного города Асахикава постановил задержать судно "Амур" для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Власти Японии изъяли у экипажа документы, которые необходимы для продолжения плавания.
Инцидент произошел 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на борту японской рыболовной шхуны "Хокко-мару - 8", погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы их жизням нет. "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.
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