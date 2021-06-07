Пропавший в тайге на Урале ребенок найден живым

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ребенок, пропавший в тайге в Свердловской области, найден, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"По оперативной информации, ребенок найден. Состояние здоровья мальчика удовлетворительное. В сопровождении спасателей мальчик направляется в базовый лагерь поисковой операции", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, ребенок жив, здоров, самостоятельно передвигается. "Сейчас ожидается прибытие вертолета, чтобы школьника доставить из гор к врачам для профессионального осмотра", - сказал он.

По информации следственного управления СК РФ по Свердловской области, позднее ребенка допросят в следственном отделе Североуральска в рамках проводимой доследственной проверки. Следователи уже опросили 18 участников турпохода и осмотрели места исчезновения мальчика и базового лагеря туристов. Найденный школьник также пройдет медосвидетельствование. По итогам проверки в СК примут процессуальное решение.

Сообщение о пропаже ребенка поступило 5 июня в 00:50 по местному времени (22:50 мск 4 июня). Незарегистрированная туристская группа совершала подъем на Уральский хребет в районе туристической базы "Крив". Во время спуска 9-летний ребенок отпросился спуститься самостоятельно, однако к моменту спуска группы на стоянке ребенка не оказалось. На туристическую базу "Крив" он также не вернулся.