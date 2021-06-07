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Из России выдворили агента украинских спецслужб - ФСБ

10:20 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, его выдворили из России. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно- подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича", - подчеркнули в ЦОС. "Установлено, что его деятельность длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки: старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старшим лейтенантом Гасымовым Тимуром Габиловичем и заместителем начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ подполковником Черняком Игорем Романовичем", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе отметили, что Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности Российской Федерации. "Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России", - сообщили в ФСБ.

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